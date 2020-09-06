На Донбасі під час гасіння пожежі зникли двоє бійців ООС

Фото: лісова пожежа (ДСНС)

У суботу, 5 вересня, під час гасіння пожежі поблизу Верхньоторецького вогнем були відрізані від особового складу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Пошуки бійців тривають.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Військовослужбовці ЗСУ спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами на Донбасі.

Вже ліквідовані пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського і Новгородського.

За минулу добу на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.

З початку поточної доби, 6 вересня, режим тиші зберігається повною мірою. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Нагадаємо, вчора ватажок "ДНР" звинуватив українську сторону в порушенні домовленостей і наказав бойовикам атакувати зміцнення ЗСУ поблизу Шумів. У зв'язку з цим Україна терміново скликала засідання ТКГ.

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко відреагував на погрози.

Кравченко наголосив, що поблизу населеного пункту Шуми українська сторона не обладнувала жодних нових інженерних споруджень та не порушувала жодних домовленостей.

Він зазначив, що українські підрозділи готові завдавати потужного удару у відповідь.