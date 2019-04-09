На Донбассе во время разминирования погиб пиротехник ГСЧС

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Еще двое пиротехников получили ранения

В Донецкой области во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции произошел взрыв, погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД в Facebook.

Отмечается, что несчастный случай произошел сегодня около 10:30 вблизи с. Зайцевое Бахмутского района Донецкой области во время разминирования территории вблизи водовода насосной станции Северский Донецк-Донбасс (серая зона) подорвалась группа пиротехнических работ ГСЧС.

"В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А.Л., ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д.Г. и старший сержант службы гражданской защиты Бескоровайный Е.А.", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции, один военный погиб, трое получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Верхнеторецком Донецкой области во время уборки на кладбище подорвалась мирная жительница. По данным полиции, взрыв произошел, когда она потянула из могилы искусственные цветы.