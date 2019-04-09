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На Донбасі під час розмінування загинув піротехнік ДСНС

Новини » Надзвичайні події    09.04.2019 - 11:30
На Донбасі під час розмінування загинув піротехнік ДСНС
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Ще двоє піротехніків отримали поранення

У Донецькій області під час розмінування території поблизу водогону насосної станції стався вибух, загинув піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС у Facebook

Зазначаэться, що нещасний випадок стався сьогодні близько 10:30 поблизу с. Зайцеве Бахмутського району Донецької області під час розмінування території поблизу водогону насосної станції Сіверський-Донецьк-Донбасс (сіра зона) підірвалась група піротехнічних робіт ДСНС.

"Внаслідок події загинув старшина служби цивільного захисту Бойцов О.Л., поранено старшого лейтенанта служби цивільного захисту Слепкань Д.Г. та старшого сержанта служби цивільного захисту Безкоровайного Є.А.", - йдеться в повідомленні. 

На Донбасі під час розмінування загинув піротехнік ДСНС

РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 8 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли українські позиції, один військовий загинув, троє отримали поранення. 

Раніше повідомлялося, що у Верхньоторецькому Донецької області під час прибирання на кладовищі підірвалася мирна мешканка. За даними поліції, вибух стався, коли вона потягнула з могили штучні квіти.

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