На Донбассе во время обстрелов ранены двое украинских военных, - ООС

Фото: ООС на Донбассе (president.gov.иа)

Боевики открывали огонь 8 раз

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на протяжении прошлых суток, 26 октября, в результате обстрелов со стороны боевиков ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевики не использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение и 8 раз открывали огонь по позициям наших войск.

"Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово", - сообщили в пресс-центре.

В частности, интенсивный прицельный огонь боевики вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Два раза в течение суток противник обстрелял позиции О'объединенных сил в районе Авдеевки. В ходе боевых действий двух военнослужащих Объединенных сил ранены", - добавили в штабе ООС.

Также, по данным разведки, одного боевика прошлых суток ликвидировано и еще 7 - ранены. От начала субботы, 27 октября, боевики огневой активности не проявляли.

Напомним, по состоянию на вечер 26 октября в штабе ООС сообщали о одного раненого военнослужащего Объединенных сил.