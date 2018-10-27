На Донбассе во время обстрелов ранены двое украинских военных, - ООС

Боевики открывали огонь 8 раз
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на протяжении прошлых суток, 26 октября, в результате обстрелов со стороны боевиков ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Отмечается, что боевики не использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение и 8 раз открывали огонь по позициям наших войск.
"Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово", - сообщили в пресс-центре.
В частности, интенсивный прицельный огонь боевики вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Два раза в течение суток противник обстрелял позиции О'объединенных сил в районе Авдеевки. В ходе боевых действий двух военнослужащих Объединенных сил ранены", - добавили в штабе ООС.
Также, по данным разведки, одного боевика прошлых суток ликвидировано и еще 7 - ранены. От начала субботы, 27 октября, боевики огневой активности не проявляли.
Напомним, по состоянию на вечер 26 октября в штабе ООС сообщали о одного раненого военнослужащего Объединенных сил.