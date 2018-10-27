На Донбасі під час обстрілів поранено двох українських військових, - ООС

Фото: ООС на Донбасі (president.gov.uа)

Бойовики відкривали вогонь 8 разів

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднанних сил (ООС) упродовж минулої доби, 26 жовтня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків поранено двох українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що бойовики не застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння та 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

"Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове", - повідомили в прес-центрі.

Зокрема, інтенсивний прицільний вогонь бойовики вели із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Два рази упродовж доби противник обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі Авдіївки. В ході бойових дій двох військовослужбовців Об'єднаних сил поранено", - додали в штабі ООС.

Також, за даними розвідки, одного бойовика минулої доби ліквідовано та ще 7 - поранено. Від початку суботи, 27 жовтня, бойовики вогневої активності не проявляли.

Нагадаємо, станом на вечір 26 жовтня у штабі ООС повідомляли про одного пораненого військовослужбовця Об'єднаних сил.