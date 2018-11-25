На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 25 ноября нарушали режим тишины 9 раз

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение дня в воскресенье, 25 ноября, двое украинских военных получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В целом отмечается, что в течение дня российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, пять обстрелов противник вел из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Майское, Пески, Красногоровка и Лебединское. Кроме того, враг применил по оборонцях Троицкого минометы калибра 120 мм, а неподалеку Малинового и Водяного - такое же оружие, но калибром 82 мм", - добавили в пресс-центре.

Также добавили, что в случае угрозы жизни военных командиры принимали решение о вооруженном ответе в боевикам, заставляя их прекратить обстрелы.

"В результате боевых действий, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в командовании.

Напомним, в субботу, 24 ноября, украинские военные провели зачистку населенного пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге (Донецкая область).