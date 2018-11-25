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На Донбасі бойовики поранили двох українських військових

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 19:13
На Донбасі бойовики поранили двох українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 25 листопада порушували режим тиші 9 разів

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у протягом дня у неділю, 25 листопада, двоє українських військових отримали поранення внаслідок обстрілів з боку бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Загалом зазначається, що протягом дня російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, п'ять обстрілів противник вів із  забороненого мінськими домовленостями озброєння.

"Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Травневе, Піски, Красногорівка та Лебединське. Крім того, ворог застосував по оборонцях Троїцького міномети калібру 120 мм, а неподалік Малинового та Водяного - таку ж зброю, але калібром 82 мм" - додали в прес-центрі.

Також додали, що у разі загрози життю військових командири приймали рішення щодо збройної відповіді у бік бойовиків, змушуючи їх припинити обстріли.

"Внаслідок бойових дій, два військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в командуванні.

На Донбасі бойовики поранили двох українських військових

Нагадаємо, у суботу, 24 листопада, українські військові провели зачистку населеного пункту Розсадки, що на Світлодарській дузі (Донецька область).

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Теми: Новини ООС
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