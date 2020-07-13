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На Донбасі під час обстрілу загинув військовий медик, ще двоє отримали поранення

Понеділок 13 липня 2020 21:08
На Донбасі під час обстрілу загинув військовий медик, ще двоє отримали поранення
Фото: евакуація військового (facebook.com pressjfo news 3)
Автор: РБК-Україна

Група евакуації отримала підтвердження режиму "тиші", проте бойовики обстріляли її

На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик. Він намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Група евакуації в білих касках з розпізнавальними знаками, отримавши підтвердження режиму "тиші", не встигла дійти до тіла полеглого кілька метрів. В цей час окупанти відкрили вогонь на поразку зі стрілецької зброї.

"Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. У цей момент противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого вогню військовий медик - загинув один військовослужбовець був поранений, а ще один - отримав бойове травмування.

"Підступне вбивство медика, на якому були всі відповідні маркування є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні війська навіть не збираються дотримуватися ніяких міжнародно-правових норм. Наразі тіла загиблих і поранений воїн знаходяться на місці обстрілу. Тривають переговори з СММ ОБСЄ щодо їх евакуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, загинули двоє військових.

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