На Донбассе боевики 11 раз нарушили "тишину", погибли двое военных

Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики использовали запрещенное вооружение

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 13 июня, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военных погибли.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты с начала суток обстреливали украинские позиции из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник вел огонь из минометов калибра 120 мм возле Луганского и Крымского, а неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм вблизи пищевики и Авдеевки. Также боевики задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку Каменки и Славного, а у Водяного открывали огонь из стрелкового оружия.

"К большому сожалению, на протяжении текущих суток, двое наших мужественных защитников погибли. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на участках разведения режим "тишины" придерживался.

Напомним, 12 июля на Донбассе шесть украинских военных получили ранения, боевики 16 раз нарушали режим "тишины".

Отметим, что 10 июля ситуация на Донбассе обострилась, в результате обстрелов боевиков один военный погиб, еще трое были ранены.