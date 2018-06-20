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На Донбассе за время боевых действий погибли свыше 2,7 тыс. гражданских лиц, - ООН

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 12:11
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

С начала конфликта на Донбассе были ранены от 7 до 9 тысяч гражданских лиц

На Донбассе за время боевых действий, с 14 апреля 2014 года по 15 мая 2018 года, погибли более 2,7 тыс. гражданских лиц. Об этом говорится в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает "Громадське".

Так, за указанный период, без учета жертв катастрофы боинга МН17, на Донбассе погибли 2 725 гражданских лиц.

"За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 года по 15 мая 2018 года, погибли по меньшей мере 2 725 гражданских лиц", - говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что в результате катастрофы МН17 погибли 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей.

Также отмечается, что за указанный период ранения получили от 7 до 9 тысяч гражданских лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 19 июня 2018 года, на Донбассе были ранены трое украинских военных.

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Теги публикации: ООН, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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