Боевики совершили 26 обстрелов позиций украинских военных, есть раненые, - ООС

Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения

Боевики за прошедшие сутки, 19 июня, 26 раз нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, из них 3 раза применяли запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"На Горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Артемовое. На Донецком направлении, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески, враг вел провокационный огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что остается напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использования им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения. По данным разведки трех оккупантов ранены. В течение ночи текущих суток, 20 июня, интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7.00 утра потерь нет", - добавили в пресс-центре.

Напомним, на Донбассе за день, 19 июня 2018 года, ранено одного украинского военнослужащего.