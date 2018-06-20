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Боевики совершили 26 обстрелов позиций украинских военных, есть раненые, - ООС

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 08:15
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения

Боевики за прошедшие сутки, 19 июня, 26 раз нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, из них 3 раза применяли запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"На Горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Артемовое. На Донецком направлении, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески, враг вел провокационный огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что остается напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использования им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения. По данным разведки трех оккупантов ранены. В течение ночи текущих суток, 20 июня, интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7.00 утра потерь нет", - добавили в пресс-центре.

 

Утреннее возведение на 7.00 20 июня 2018 года #ООС #Операція_ОС #ранкове_зведення За прошедшие сутки, 19 июня, в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 19 июня 2018 г.

Напомним, на Донбассе за день, 19 июня 2018 года, ранено одного украинского военнослужащего.

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Теги публикации: Донецк, ООС, боевики, раненые, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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