На Донбасі за час бойових дій загинули понад 2,7 тис. цивільних осіб, - ООН

Від початку конфлікту на Донбасі було поранено від 7 до 9 тисяч цивільних осіб

На Донбасі за час бойових дій, з 14 квітня 2014 року до 15 травня 2018 року, загинули понад 2,7 тис. цивільних осіб. Про це йдеться у звіті Верховного комісара ООН з прав людини, повідомляє "Громадське".

Так, за вказаний період, без врахування жертв катастрофи боїнгу МН17, на Донбасі загинули 2 725 цивільних осіб.

"За весь період конфлікту, з 14 квітня 2014 року до 15 травня 2018 року, загинуло щонайменше 2 725 цивільних осіб", - йдеться в звіті.

Крім того, зазначається, що в результаті катастрофи МН17 загинули 298 цивільних осіб, в тому числі 80 дітей.

Також зазначається, що за вказаний період поранення отримали від 7 до 9 тисяч цивільних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 19 червня 2018 року, на Донбасі було поранено трьох українських військових.