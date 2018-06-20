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На Донбасі за час бойових дій загинули понад 2,7 тис. цивільних осіб, - ООН

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 12:11
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Від початку конфлікту на Донбасі було поранено від 7 до 9 тисяч цивільних осіб

На Донбасі за час бойових дій, з 14 квітня 2014 року до 15 травня 2018 року, загинули понад 2,7 тис. цивільних осіб. Про це йдеться у звіті Верховного комісара ООН з прав людини, повідомляє "Громадське".

Так, за вказаний період, без врахування жертв катастрофи боїнгу МН17, на Донбасі загинули 2 725 цивільних осіб. 

"За весь період конфлікту, з 14 квітня 2014 року до 15 травня 2018 року, загинуло щонайменше 2 725 цивільних осіб", - йдеться в звіті. 

Крім того, зазначається, що в результаті катастрофи МН17 загинули 298 цивільних осіб, в тому числі 80 дітей.

Також зазначається, що за вказаний період поранення отримали від 7 до 9 тисяч цивільних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 19 червня 2018 року, на Донбасі було поранено трьох українських військових.

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Теги публікації: ООН, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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