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На Донбассе временно закроют КПВВ "Гнутово"

Новости » Общество     04.12.2019 - 10:09
На Донбассе временно закроют КПВВ "Гнутово"
Фото: КПВВ "Гнутово" (УНИАН)

КПВВ не будет работать 5 декабря

В четверг, 5 декабря, на Донбассе не будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, завтра КПВВ "Гнутово" не будет осуществлять пропуск граждан и транспорта из-за проведения ремонтных работ на электросети. Контрольный пункт не будет работать до 8 часов утра 6 декабря.

"Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения ... Обращаемся ко всем с просьбой спланировать свой маршрут с учетом данной информации", - добавили в ведомстве.

На Донбассе временно закроют КПВВ &quot;Гнутово&quot;

Напомним, что с 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда вдоль линии разграничения на Донбассе перешли на зимний график работы. Теперь КПВВ будут работать ежедневно с 8 утра до 17:00.

Также РБК-Украина писало, что в Украине вступил в силу новый порядок пересечения пунктов пропуска на Донбассе. Согласно новым правилам, ребенку для возвращения на оккупированную территории в сопровождении одного из родителей не требуется нотариально заверенное согласие второго родителя. А ученики в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся на подконтрольной территории, теперь смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии подтверждающих документов.

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