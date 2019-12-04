На Донбасі тимчасово закриють КПВВ "Гнутове"

Фото: КПВВ "Гнутове" (УНІАН)

КПВВ не працюватиме 5 грудня

У четвер, 5 грудня, на Донбасі не працюватиме контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, завтра КПВВ "Гнутове" не здійснюватиме пропуск громадян та транспорту через проведення ремонтних робіт на електромережі. Контрольний пункт не працюватиме до 8-ї години ранку 6 грудня.

"Модернізація електромережі проводиться з метою покращення умов перетинання лінії розмежування ... Звертаємося до всіх з проханням спланувати свій маршрут з урахуванням даної інформації", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що з 1 грудня контрольні пункти в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи. Тепер КПВВ працюватимуть щоденно з 8-ї ранку до 17:00.

Також РБК-Україна писало, що в Україні набув чинності новий порядок перетину пунктів пропуску на Донбасі. Згідно з новими правилами, дитині для повернення на окуповану території в супроводі одного з батьків не потрібна нотаріально завірена згода другого з батьків. А учні у віці від 14 до 16 років, які навчаються на підконтрольній території, тепер зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності підтверджуючих документів.