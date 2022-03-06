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На Донбассе враг не достиг поставленной цели и несет существенные потери, - Минобороны

Автор: Артур Родивилов

На Донбассе Россия не достигла поставленной цели. Враг несет существенные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Ситуация на Донбассе оценивается как напряженная, но контролируемая украинскими войсками.

"Несмотря на то, что Российская Федерация продолжает захватническую агрессию, благодаря профессионализму и мужеству наших военных, враг не достиг поставленных целей и ежедневно несет существенные потери", - говорится в сообщении.

Президент Украины присвоил звание Героя Украины командующему Объединенных сил генерал-лейтенанту Александру Павлюку.

Президент наградил еще 76 героев и героинь. 37 - посмертно.

Война России против Украины продолжается 11 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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