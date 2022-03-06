На Донбассе враг не достиг поставленной цели и несет существенные потери, - Минобороны

На Донбассе Россия не достигла поставленной цели. Враг несет существенные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Президент наградил еще 76 героев и героинь. 37 - посмертно.

"Несмотря на то, что Российская Федерация продолжает захватническую агрессию, благодаря профессионализму и мужеству наших военных, враг не достиг поставленных целей и ежедневно несет существенные потери", - говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе оценивается как напряженная, но контролируемая украинскими войсками.

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