RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі ворог не досяг поставленої мети і несе суттєві втрати, - Міноборони

Автор: Артур Родивилов

На Донбасі Росія не досягла поставленої мети. Ворог несе суттєві втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Ситуація на Донбасі оцінюється як напружена, але контрольована українськими військами.

"Попри те, що Російська Федерація продовжує загарбницьку агресію, завдяки професіоналізму і мужності наших військових, ворог не досяг поставлених цілей і щодня зазнає втрат", - йдеться в повідомленні.

Президент України надав звання Героя України командувачу Об'єднаних сил генерал-лейтенанту Олександру Павлюку. Президент нагородив ще 76 героїв і героїнь. 37-посмертно.

Війна Росії проти України триває 11 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторая мировая война