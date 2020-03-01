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На Донбассе возобновили работу КПВВ "Марьинка"

Новости » Общество     01.03.2020 - 10:52
На Донбассе возобновили работу КПВВ "Марьинка"
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Вчера вблизи КПВВ произошел вражеский обстрел из ПТРК

Командование операции Объединенных сил возобновило работу контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" после вражеского обстрела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Так, работа КПВВ "Марьинка" была возобновлена утром 1 марта. Сейчас контрольный пункт работает в штатном режиме, пропускные операции будут осуществляться до 18:30.

"Сегодня утром учитывая стабилизацию ситуации в пределах дорожного коридора "Донецк - Курахово" командующим Объединенных сил принято решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, в субботу, 29 февраля, пророссийские боевики совершили обстрел украинский военных из противотанкового ракетного комплекса в районе КПВВ "Марьинка". В результате обстрела пострадали 2 военнослужащие Объединенных сил. Работа КПВВ была приостановлена.

Также РБК-Украина писало, что сегодня, 1 марта, контрольные-пункты въезда-выезда вдоль линии разграничения на Донбассе перешли на весенний график работы. С сегодняшнего дня КПВВ на Донбассе будут осуществлять пропуск лиц с 07:00 до 18:30.

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