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На Донбасі відновили роботу КПВВ "Мар'їнка"

Новини » Суспільство     01.03.2020 - 10:52
На Донбасі відновили роботу КПВВ "Мар'їнка"
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Вчора поблизу КПВВ стався ворожий обстріл з ПТРК

Командування операції Об'єднаних сил відновило роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" після ворожого обстрілу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Так, робота КПВВ "Мар'їнка" була відновлена вранці 1 березня. Наразі контрольний пункт працює у штатному режимі, пропускні операції будуть здійснюватися до 18:30.

"Сьогодні зранку враховуючи стабілізацію безпекової ситуації в межах дорожнього коридору "Донецьк - Курахове" командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення про відновлення роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду "Мар’їнка", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, у суботу, 29 лютого, проросійські бойовики здійснили обстріл український військових з протитанкового ракетного комплексу в районі КПВВ "Мар'їнка". В результаті обстрілу постраждали 2 військовослужбовці Об'єднаних сил. Робота КПВВ була тимчасово припинена.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні, 1 березня, контрольні-пункти в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування на Донбасі перейшли на весняний графік роботи. Від сьогодні КПВВ на Донбасі здійснюватимуть пропуск осіб з 07:00 до 18:30.

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