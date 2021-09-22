На Донбассе возобновили движение поездов до станции Скотоватая после обстрела боевиков

"Укрзализныця" восстановила обычный график движения поездов в Донецкой области. Теперь поезда следуют до станции Скотоватая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Уже с 23 сентября пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения. Их соединение:
С 9 сентября их маршрут был ограничен до станции фенольная из-за артобстрела, который велся с тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.
Тогда сообщалось, что снаряды падали на расстоянии 2 км от станции.