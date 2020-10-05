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На Донбассе возобновил работу КПВВ "Станица Луганская"

Автор: Игорь Литвиненко

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновил работу. Он будет функционировать по осеннему графику.

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Об этом говорится в заявление штаба операции Объединенных сил.

КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу с 9:00. Пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 7:00 по 18:30.

Соответствующее решение было принято командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

Напомним, КПВВ "Станица Луганская" временно приостановил свою работу 1 октября в связи с масштабными пожарами в Луганской области. Тогда огонь подступил к пункту пропуска, началась детонация взрывоопасных предметов.

Пожар вблизи КПВВ "Станица Луганская" удалось потушить еще 2 октября, однако пункт пропуска оставался закрытым в связи с рисками распространения огня. При этом из-за пожара была повреждена часть инфраструктуры КПВВ.

Отметим, масштабные пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. В результате погибли 11 человек. По состоянию на 5 октября удалось ликвидировать 6 из 8 очагов возгорания, еще 1 очаг локализовали.

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Новости Украины пожарСтаница ЛуганскаяКПВВ