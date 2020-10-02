Шмыгаль рассказал, когда откроют КПВВ в Станице Луганской

Фото: КПВВ "Станица Луганская" (facebook.com/DPSUkraine)

Контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской, который временно закрыт из-за пожаров в Луганской области, откроют после того, как прекратится плотное задымление. В частности, на следующий день после полной стабилизации обстановки.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, КПВВ пострадал, но потери незначительные.

"Пострадал один модуль, он выгорел, но остальные удалось отстоять… как только будет возможность, исчезнет задымление, и буквально через сутки его можно будет восстановить. Важно, чтобы там прекратилось задымление, спокойная была ситуация уже сутки, и работа может быть восстановлена​​", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер рассказал, что ситуация с пожарами в Луганской области контролируемая, а ветер, из-за которого накануне распространялся огонь, затих.

Он также отметил, что пострадавшие получат по 300 тысяч гривен за полностью разрушенный дом, 200 тысяч гривен за погибшего члена семьи, 50 тысяч - за частичное повреждение дома, 20 тысяч - за потерю хозяйства.