На Донбасі відновив роботу КПВВ "Станиця Луганська"

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відновив роботу. Він буде функціонувати по осінньому графіком.

Про це йдеться в заяві штабу операції Об'єднаних сил.

КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу з 9:00. Пропуск громадян здійснюватиметься щоденно з 7:00 по 18:30.

Відповідне рішення було прийнято командувачем збройних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченко.

Нагадаємо, КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово призупинив свою роботу 1 жовтня у зв'язку з масштабними пожежами в Луганській області. Тоді вогонь підступив до пункту пропуску, почалась детонація вибухонебезпечних предметів.

Пожежу поблизу КПВВ "Станиця Луганська" вдалося згасити ще 2 жовтня, проте пункт пропуску залишався закритим у зв'язку з ризиками поширення вогню. При цьому через пожежі була пошкоджена частина інфраструктури КПВВ.

Зазначимо, масштабні пожежі в Луганській області спалахнули 30 вересня. В результаті загинули 11 людей. Станом на 5 жовтня вдалося ліквідувати 6 з 8 осередків загоряння, ще 1 осередок локалізували.