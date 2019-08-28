На Донбассе возобновил работу КПВВ "Майорское"

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" возобновил свою работу, после временного закрытия из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

КПВВ временно не работал из-за угрозы для жизни мирного населения в результате обстрелов боевиков из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Контрольный пункт въезда-выезда КПВВ "Майорское" продолжил работу в штатном режиме", - говорится в сообщении ООС.

Напомним, КПВВ "Майорское" было временно закрыто 28 августа в 12:25. По сообщению ООС, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники начали обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут" вблизи КПВВ.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки 27 августа боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов из запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, ранение получил один украинский военный.