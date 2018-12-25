Непогода в Украине обесточила более сотни населенных пунктов

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

В восьми областях обесточены 128 населенных пунктов

В результате ухудшения погодных условий в ночь на 25 декабря были обесточены 128 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате порывов ветра, дождя и мокрого снега обесточены 128 населенных пунктов в восьми областях. В частности, в Днепропетровской - 46, Кировоградской - 43, Николаевской - 16, Черновицкой - 8, Киевской - 6, Черкасской - 5, Запорожской - 2 и Черниговской областях - 2.

Также сообщается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 декабря в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидается сильный снег и метели. Кроме того, в Приазовье и на востоке прогнозируется сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега и гололедица.

В ночное время температура воздуха составит от -3 до -8, а в дневное ожидается от -1 до -6. В южных и восточных регионах в среднем температура будет варьироваться от -3 до +2.