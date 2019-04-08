На Донбассе до сих пор закрыты два пункта пропуска

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" до сих пор не работают

По состоянию на утро 8 апреля на Донбассе остаются закрытыми контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" и "Марьинка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что на пункте пропуска "Гнутово" продолжается реконструкция, меры продлены до 9 апреля. В то же время пункт пропуска "Марьинка" закрыт по решению командующего ООС Сергея Наева из-за угрозы для мирных жителей в связи с обстрелами. Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.

Напомним, 5 апреля боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. В связи с инцидентом на пункте объявили режим "красный" и прекратили пропускные операции. Также сообщалось, что о возобновлении работы КПВВ объявят дополнительно.

Отметим, в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате боевых действий 7 апреля ранен один украинский военный. Также сообщалось, что боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил с применением минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия