ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 08:43
На Донбассе ранен один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В зоне ООС на Донбассе с утра возобновились обстрелы

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате боевых действий ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что 7 апреля боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил с применением минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под огонь противника попали позиции в районе Водяного, Гнутово, Широкино, Новотроицкого, Попасной, Катериновки и Новозвановки.

"Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - отметили в штабе.

С утра противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки и Каменки. Потерь среди украинских военных нет.

На Донбассе ранен один украинский военный

 

Напомним, ранее сообщалось, что реконструкцию контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области продлили до 9 апреля.

Отметим, накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою стратегию по Донбассу. По его мнению, сначала на Донбассе следует добиться полного прекращения огня, после чего перейти к переформатированию минского процесса.

На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь