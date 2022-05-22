На Донбассе войска РФ обстреляли 45 населенных пунктов за сутки: погибли семь человек

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на Донбассе. Только в Донецкой области за сутки погибло по меньшей мере семь человек, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.

При этом отмечается, что данные о пострадавших гражданских пока известны только по Донецкой области.

"Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 116 гражданских объектов: 106 жилых домов, общежитие строительного лицея, хозяйственные здания двух предприятий, сельхозтехнику, магазин", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на Донбассе складывается очень сложная. Российские оккупанты пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.

Также мы писали, что 21 мая, в субботу, украинские военные отразили 9 вражеских атак на Донецком и Луганском направлениях. При этом были уничтожены 22 единицы военной техники РФ.

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