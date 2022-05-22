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На Донбасі війська РФ обстріляли 45 населених пунктів за добу: загинули сім людей

Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на Донбасі. Тільки в Донецькій області за добу загинуло щонайменше сім людей, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

"Окупанти обстріляли 45 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 116 цивільних об'єктів: 106 житлових будинків, гуртожиток будівельного ліцею, господарські будівлі двох підприємств, сільгосптехніку, магазин", - сказано у повідомленні.

При цьому наголошується, що дані про постраждалих цивільних поки що відомі лише по Донецькій області.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що ситуація на Донеччині складається дуже складна. Російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ та Сєверодонецьк.

Також ми писали, що 21 травня, у суботу, українські військові відбили 9 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. При цьому було знищено 22 одиниці військової техніки РФ.

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ЛуганськДонбасДонецька областьВійна Росії проти України