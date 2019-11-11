На Донбассе в воскресенье ранили четырех украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Военнослужащие получили минно-взрывные травмы

На Донбассе за прошедшие сутки, 10 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего минно-взрывные травмы получили четыре военнослужащие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В частности, обстрелы зафиксированы вблизи Новогнатовки, Красногоровки, Песков, Березового, Лебединского. Кроме того, стреляли возле Майорска и Южного, Новотошковского, Луганского.

"Вчера, 10 ноября, в результате обстрелов, минно-взрывные травмы получили четыре военнослужащие Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни наших защитников нет", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что 10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в районе разведения сил вблизи Петровского.

РБК-Украина писало, что в начале ноября подразделения незаконных вооруженных формирований РФ потеряли 30 человек. В частности, украинские военные в ноябре ликвидировали 11 боевиков.