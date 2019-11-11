ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе в воскресенье ранили четырех украинских военных

Новости » Происшествия     11.11.2019 - 07:11
На Донбассе в воскресенье ранили четырех украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Военнослужащие получили минно-взрывные травмы

На Донбассе за прошедшие сутки, 10 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего минно-взрывные травмы получили четыре военнослужащие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В частности, обстрелы зафиксированы вблизи Новогнатовки, Красногоровки, Песков, Березового, Лебединского. Кроме того, стреляли возле Майорска и Южного, Новотошковского, Луганского.

"Вчера, 10 ноября, в результате обстрелов, минно-взрывные травмы получили четыре военнослужащие Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни наших защитников нет", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что 10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в районе разведения сил вблизи Петровского.

РБК-Украина писало, что в начале ноября подразделения незаконных вооруженных формирований РФ потеряли 30 человек. В частности, украинские военные в ноябре ликвидировали 11 боевиков.

Боевики на Донбассе пытаются сорвать процесс разведения, - Загороднюк На Донбассе ранение получил один украинский военный
Новости Украины Донбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь