На Донбасі у неділю поранили чотирьох українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Військовослужбовці отримали мінно-вибухові травми

На Донбасі протягом минулої доби, 10 листопада, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого мінно-вибухові травми отримали чотири військовослужбовці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зенітних установок, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Зокрема, обстріли зафіксовані поблизу Новогнатівки, Красногорівки, Пісків, Березового, Лебединського. Крім того, стріляли біля Майорська та Південного, Новотошківського, Луганського.

"Вчора, 10 листопада, внаслідок обстрілів, мінно-вибухові травми отримали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що 10 листопала українські військовослужбовці відійшли на нові позиції в районі розведення сил поблизу Петрівського.

РБК-Україна писало, що від початку листопада підрозділи незаконних збройних формувань РФ втратили 30 осіб. Зокрема, українські військові у листопаді ліквідували 11 бойовиків.