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На Донбассе воевали около 20 финских наемников. Их действия не расследуют, - Yle

Автор: Илона Свиридова

На Донбассе против украинской армии с 2014 года воевали около 20 наемников из Финляндии. По законам страны участие граждан в зарубежных конфликтах не запрещено, и, похоже, что в отношении них не ведется следствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финский портал Yle.

Издание пишет, что по данным некоторых безопасности, на стороне гибридной армии России воевали около 20 финских граждан. Также в материале приводятся истории нескольких боевиков, которые не скрывают своего участия в войне.

В отличие от других европейских стран в Финляндии участие в зарубежных войнах не наказывается, но есть уголовная ответственность за военные преступления. А финский министр Анна-Мая Генрикссон не исключает, что наемники могут быть виновны в многочисленных преступлениях, которые подлежат наказанию в Финляндии.

Журналисты отмечают, что обращались за разъяснением в местные органы власти, но "создается впечатление, что никто не расследует, могли ли финские боевики участвовать в преступлениях на Донбассе".

Издание полагает, что один из ключевых финских боевиков на Донбассе Йохан Бекман организовывал прибытие других наемников из Финляндии. А другой финн - Янус Путконен - был лично знаком с бывшим главарем "ДНР" Александром Захарченко и принимал участие в недопуске иностранных журналистов на Донбасс.

Напомним, ранее чешский суд приговорил наемника Мартина Кантора к 20 годам тюрьмы за участие в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

А в Латвии приговорили бывшего боевика так называемой "ЛНР" Бенеса Айо ("Черный Ленин") к 2 годам и 6 месяцам в тюрьме. Но не за преступления на Донбассе.

ч

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ДонбассФинляндия