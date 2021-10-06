Чешский суд утвердил 20-летний срок заключения боевику "ЛНР"

Апелляционный суд в Чехии утвердил 20-летний срок заключения для чешского гражданина Мартина Кантора, осужденного за участие в боях против ВСУ на Донбассе. 33-летнего наемника 1 июня признали виновным в теракте и участии в террористической группе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas .

Приговор вынесен заочно, поскольку мужчина находится в международном розыске, его местонахождение неизвестно.

"Это чрезвычайное дело... Возможно, это решение станет предостережением для подобных авантюристов от участия в подобных мероприятиях", - заявил председатель апелляционного суда Иржи Лненичка.

Согласно приговору, Кантор в июле 2015 года прибыл на восток Украины и воевал в рядах так называемой "ЛНР". Он был командиром группы, как участник разведывательно-диверсионной группы лично закладывал мины и растяжки в районе линии разграничения минимум до конца 2017 года.

"Ситуация в Украине была достаточно задокументирована чешскими СМИ в то время, и подсудимый вряд ли мог поверить, что это законное правительство и легальная вооруженная сила. Это действительно граничит с психическим заболеванием", - заявил судья.