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На Донбасі воювали близько 20 фінських найманців. Їхні дії не розслідують, - Yle

Автор: Ілона Свиридова

На Донбасі проти української армії з 2014 року воювали близько 20 найманців з Фінляндії. За законами країни участь громадян у зарубіжних конфліктах не заборонена, і, схоже, що щодо них не ведеться слідство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінський портал Yle.

Видання пише, що за даними деяких ЗМІ, на боці гібридної армії Росії воювали близько 20 фінських громадян. Також у матеріалі наводяться історії кількох бойовиків, які не приховують своєї участі у війні.

На відміну від інших європейських країн у Фінляндії участь у закордонних війнах не карається, але є кримінальна відповідальність за військові злочини. А фінський міністр Анна-Мая Генрікссон не виключає, що найманці можуть бути винні в численних злочинах, які підлягають покаранню у Фінляндії.

Журналісти зазначають, що зверталися за роз'ясненням до місцевих органів влади, але "складається враження, що ніхто не розслідує, чи могли фінські бойовики брати участь у злочинах на Донбасі".

Видання вважає, що один з ключових фінських бойовиків на Донбасі Йохан Бекман організовував прибуття інших найманців з Фінляндії. А інший фінн - Янус Путконен - був особисто знайомий з колишнім ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і брав участь у недопуску іноземних журналістів на Донбас.

Нагадаємо, раніше чеський суд засудив найманця Мартіна Кантора до 20 років ув'язнення за участь у війні на Донбасі на боці проросійських бойовиків.

А в Латвії засудили колишнього бойовика так званої "ЛНР" Бенеса Айо ("Чорний Ленін") до 2 років та 6 місяців у в'язниці. Але не за злочини на Донеччині.

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