На Донбассе военный ВСУ получил осколочное ранение

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России один из военнослужащих Украины получил осколочное ранение. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки"Восток"
Оперативно-тактическая группировка сообщила об очередных нарушениях режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. В результате обстрелов один из военнослужащих получил осколочное ранение.
"После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - отмечает пресс-служба.
После ответного огня боевики прекратили свои преступные действия.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавляет пресс-служба.