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На Донбассе военный ВСУ получил осколочное ранение

Автор: Сергей Пышкин

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России один из военнослужащих Украины получил осколочное ранение. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки"Восток"

Оперативно-тактическая группировка сообщила об очередных нарушениях режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. В результате обстрелов один из военнослужащих получил осколочное ранение.

"После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - отмечает пресс-служба.

После ответного огня боевики прекратили свои преступные действия.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавляет пресс-служба.

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