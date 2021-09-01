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На Донбасі військовий ЗСУ отримав осколкове поранення

Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Росії один з військовослужбовців України отримав осколкове поранення. Наразі його стан оцінюється як задовільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угрупування "Схід"

Оперативно-тактичне угрупування повідомило про чергові порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Внаслідок обстрілів один із військовослужбовців отримав осколкове поранення.

"Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний", - відзначає пресслужба.

Після вогню у відповідь бойовики припинили свої злочинні дії.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додає пресслужба.

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