На Донбассе без воды остались 17 населенных пунктов

В Донецкой области без воды остались города Дружковка и Константиновка, а также 15 поселков. Также сокращена подача воды в Краматорск и Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммунальное предприятие " Компания "Вода Донбасса ".

"Сегодня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Втором Донецком водопроводе будет прекращена подача воды в такие населенные пункты: Алексеево-Дружковка, Александро-Калиново, Дружковка, Екатериновка, Заря, Ильиновка, Иванополье, Константиновка, Клебан-Бык, Новгородское, Осиново, Плещеевка, Петровка, Романовка, Яблоновка, Щербиновка", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что будет сокращена подача воды в Краматорск и Славянск.