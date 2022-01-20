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На Донбассе без воды остались 17 населенных пунктов

Автор: Ольга Белей

В Донецкой области без воды остались города Дружковка и Константиновка, а также 15 поселков. Также сокращена подача воды в Краматорск и Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса".

"Сегодня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Втором Донецком водопроводе будет прекращена подача воды в такие населенные пункты: Алексеево-Дружковка, Александро-Калиново, Дружковка, Екатериновка, Заря, Ильиновка, Иванополье, Константиновка, Клебан-Бык, Новгородское, Осиново, Плещеевка, Петровка, Романовка, Яблоновка, Щербиновка", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что будет сокращена подача воды в Краматорск и Славянск.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключение воды на Донбассе.

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Водоснабжение