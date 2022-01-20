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На Донбасі без води залишилися 17 населених пунктів

Автор: Ольга Белей

У Донецькій області без води залишилися міста Дружківка і Костянтинівка, а також 15 селищ. Також скорочена подача води в Краматорськ і Слов'янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу".

"Сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на другому Донецькому водопроводі буде припинена подача води в такі населені пункти: Олексієво-Дружківка, Олександро-Калинове, Дружківка, Катеринівка, Зоря, Іллінівка, Іванопілля, Костянтинівка, Клебан-Бик, Новгородське, Осинове, Плещіївка, Петрівка, Романівка, Яблунівка, Щербинівка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що буде скорочена подача води в Краматорськ і Слов'янськ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність на законодавчому рівні не допустити відключення води на Донбасі.

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Водопостачання