На Донбассе после вчерашних обстрелов сохраняется режим "тишины"

После вчерашних обстрелов на Донбассе в первой половине дня 26 сентября сохраняется режим "тишины". Новых нарушений со стороны противника не зафиксировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
"В течение текущих суток, 26 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки украинская сторона зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня.
Кроме того, в ходе одного из обстрелов получил огнестрельное ранение украинский военнослужащий. Он находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.