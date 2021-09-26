RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі після вчорашніх обстрілів зберігається режим "тиші"

Автор: Ілона Свиридова

Після вчорашніх обстрілів на Донбасі в першій половині дня 26 вересня зберігається режим "тиші". Нових порушень з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

"Протягом поточної доби, 26 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил оцінюється як стабільна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу українська сторона зафіксуваларовала чотири порушення режиму припинення вогню.

Крім того, в ході одного з обстрілів отримав вогнепальне поранення український військовослужбовець. Він знаходиться в лікувальному закладі, стан його здоров'я-задовільний.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасРежим припинення вогню