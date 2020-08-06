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Вчера боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе

Донбасс, Четверг 06 августа 2020 07:14
Вчера боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Стреляли из гранатометов

Вчера, 5 августа, вооруженными формированиями Российской Федерации 1 раз нарушен провозглашен режим прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Враждебную провокацию из подствольного гранатомета отмечено в районе населенного пункта Шумы.

"Неприцельно выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

РБК-Украина писало, что во вторник, 4 августа, российские наемники в Донбассе 3 раза обстреляли украинские позиции.

Ранее сообщалось, что после договоренности Трехсторонней контактной группы о начале перемирия на Донбассе с 27 июля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение на Донбассе.

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