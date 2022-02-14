ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Донбасі збільшилась кількість обстрілів з боку окупантів, - ООС

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 14 лютого 2022 08:45
На Донбасі збільшилась кількість обстрілів з боку окупантів, - ООС Фото: на Донбасі збільшилась кількість обстрілів з боку окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил (ООС) залишається стабільною, без суттєвих змін. При цьому у порівнянні з минулою суботою (12 лютого) кількість обстрілів з боку російських найманців збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Крім цього, за даними штабу, противник продовжує нехтувати домовленостями Тристоронньої контактної групи щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

"Окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. За минулу добу з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. У порівнянні з 12.02 - кількість обстрілів з боку ворога збільшилась", - йдеться в повідомленні.

Водночас станом на 8 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Підрозділи, які входять до складу Об’єднаних сил, виконують взяті на себе зобов’язання щодо дотримання мінських домовленостей та знаходяться в готовності до своєчасного й адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України", - закликають в штабі.

Нагадаємо, за вчора було зафіксовано шість порушень "тиші" на Донбасі: біля Катеринівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а в напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Зазначимо, що 12 лютого на Донбасі зафіксували чотири обстріли з боку бойовиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Зеленський здзвонився з Байденом на тлі загрози з боку РФ: перші подробиці
Зеленський здзвонився з Байденом на тлі загрози з боку РФ: перші подробиці
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України