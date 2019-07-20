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На Донбассе утром ранили одного военного

Новости » Происшествия    20.07.2019 - 13:51
На Донбассе утром ранили одного военного
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 7 раз обстреляли подразделения ООС

С начала текущих суток, 20 июля 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По состоянию на 12 часов субботы российско-оккупационные войска 7 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, артиллерийских систем калибра 122 мм и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции украинских военных в районе Счастья, Нижнетеплого, Артема, Лебединского, Гранитного и Новолуганского.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток получил ранения один наш защитник. Его эвакуировали в медицинское учреждение", - отметили в ведомстве.

Ситуація на Донбасі станом на 20 липня 2019

Ситуация на Донбассе по состоянию на 20 июля 2019

Напомним, в пятницу, 19 июля, в результате вражеских обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое украинских военных и трое получили боевые травмы. Российские наемники 26 раз открывали огонь по подразделениям ООС, в частности, в 11 случаях применялось запрещенное вооружение.

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