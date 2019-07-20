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На Донбасі зранку поранили одного військового

Новини » Надзвичайні події    20.07.2019 - 13:51
На Донбасі зранку поранили одного військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 7 разів обстріляли підрозділи ООС

Від початку поточної доби, 20 липня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Станом на 12-ту годину суботи російсько-окупаційні війська 7 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, артилерійських систем калібру 122 мм та стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції українських військових в районі Щастя, Нижньотеплого, Артема, Лебединського, Гранітного та Новолуганського.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби отримав поранення один наш захисник. Його евакуйовано до медичного закладу", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 20 липня 2019

Ситуація на Донбасі станом на 20 липня 2019

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 липня, в результаті ворожих обстрілів в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули двоє українських військових та троє отримали бойові травми. Російські найманці 26 разів відкривали вогонь по підрозділам ООС, зокрема, в 11 випадках застосовувалося заборонене озброєння.

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