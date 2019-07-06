На Донбассе с утра зафиксированы 3 вражеские обстрелы

От начала суток, 6 июля 2019 года, боевики трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики 3 раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил. При этом враг применял минометы 82-го и 120-го калибров.

Так, из минометов 82-го калибров, гранатометов и ручных гранатометов, а также стрелкового оружия российские наемники обстреливали украинские позиции в районе Хутора Свободного и Широкино.

Кроме того, в районе Новотошковского противник выпустил по позициям украинских военных 42 мины 120-го калибра и 7 мин 82-го калибра. Обстрел длился в период с 05:50 до 06:35.

Отмечается, что с начала суток потери среди подразделений Объединенных сил не зафиксированы.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 6 июля 2019

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила об очередных попытках российско-оккупационных сил обвинить подразделения Объединенных сил в обстреле оккупированных населенных пунктов. Боевики обстреляли Азов и Патриотичное.

Добавим, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 5 июля, пострадали шестеро украинских военнослужащих. Вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм