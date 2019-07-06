В зоне ООС пострадали шесть украинских военных

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики провели 28 обстрелов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 5 июля, пострадали шесть украиских вийськовослижбовцив. Боевики нарушили режим тишины 28 раз, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что 12 раз вооруженные формирования Российской Федерации применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Николаевка, Широкино, Марьинка, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Новогнатовка, Повлопиль Авдеевка; Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Майское, Светлодарск.

"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре - боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 5 июля двух оккупантов были уничтожены и трое ранены", - отметили в ООС .

С начала текущих суток противник два раза обстрелял украинские позиции у н.п. Широкино и Хутор Вильный.

Напомним, украинские морские пехотинцы из 137 отдельного батальона ликвидировали командира разведки отдельного мотострелковой бригады "Оплот" с позывным "Скиф".