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Боевики продолжают попытки дискредитировать ВСУ, - СЦКК

Новости » Происшествия    06.07.2019 - 11:51
Боевики продолжают попытки дискредитировать ВСУ, - СЦКК
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Наблюдатели зафиксировали факты обстрелов оккупированных населенных пунктов

Российско-оккупационные войска продолжают попытки обвинить украинских военных в обстрелах населенных пунктов на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, наблюдатели зафиксировали на окраине оккупированного населенного пункта Патриотичное следы от разрыва снарядов 122-го калибра и повреждения зданий в результате разлета осколков.

Отмечается, что данный обстрел не мог быть совершен украинскими военными, так как артиллерийские установки 122-го калибра Вооруженных сил Украины находятся в определенных местах хранения.

"В соответствии с ТТХ (техническими характеристиками - ред.) 122 мм артиллерийских систем, их максимальная дальность применения составляет 15,3 км, что свидетельствует о невозможности применения артиллерии указанного калибра с определенных мест хранения", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали повреждения домов в результате минометного обстрела в оккупированном Азове. Повреждения возникли в результате разрывов мин 120-го калибра.

"Следовательно, данную ситуацию можно расценивать, как очередную попытку российско-оккупационных войск дискредитировать ВС Украины. Все эти обстрелы, вероятно, осуществленные противником в качестве провокаций", - подчеркнули в ведомстве.

Боевики продолжают попытки дискредитировать ВСУ, - СЦКК

карта обстрел

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 5 июля, пострадали шестеро украинских военнослужащих. Вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм

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