На Донбассе с утра зафиксированы 3 нарушения перемирия

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов пострадал один военный

С начала суток, 3 августа 2019, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики 3 раза нарушили режим двустороннего прекращения огня. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Так, из стрелкового оружия были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил, которые расположены вблизи населенных пунктов Крымское и Марьинка. В районе Майорска российские наемники применили против украинских воинов подствольные гранатометы.

"С начала текущих суток один украинский военнослужащий получил ранения, и сейчас получает медицинскую помощь. Военнослужащие из состава Объединенных сил придерживались режима прекращения огня", - отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение прошлых суток, 2 августа, в результате вражеских обстрелов на Донбассе пострадал один украинский военнослужащий. В общем, в течение пятницы враг 10 раз нарушал режим прекращения огня.

Как писало РБК-Украина, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что паспорта Российской Федерации получили уже 13 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, большинство из них идентифицированы.