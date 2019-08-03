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На Донбассе с утра зафиксированы 3 нарушения перемирия

Новости » Происшествия    03.08.2019 - 13:28
На Донбассе с утра зафиксированы 3 нарушения перемирия
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов пострадал один военный

С начала суток, 3 августа 2019, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики 3 раза нарушили режим двустороннего прекращения огня. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Ситуація на Донбасі

Так, из стрелкового оружия были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил, которые расположены вблизи населенных пунктов Крымское и Марьинка. В районе Майорска российские наемники применили против украинских воинов подствольные гранатометы.

"С начала текущих суток один украинский военнослужащий получил ранения, и сейчас получает медицинскую помощь. Военнослужащие из состава Объединенных сил придерживались режима прекращения огня", - отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение прошлых суток, 2 августа, в результате вражеских обстрелов на Донбассе пострадал один украинский военнослужащий. В общем, в течение пятницы враг 10 раз нарушал режим прекращения огня.

Как писало РБК-Украина, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что паспорта Российской Федерации получили уже 13 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, большинство из них идентифицированы.

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