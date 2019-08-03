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На Донбасі зранку зафіксовано 3 порушення перемир'я

Новини » Надзвичайні події    03.08.2019 - 13:28
На Донбасі зранку зафіксовано 3 порушення перемир'я
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілів постраждав один військовий

Від початку доби, 3 серпня 2019, російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики 3 рази порушили режим двостороннього припинення вогню. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалося.

Ситуація на Донбасі

Так, зі стрілецької зброї були обстріляні позиції підрозділів Об'єднаних сил, які розташовані поблизу населених пунктів Кримське та Мар'їнка. В районі Майорська російські найманці застосували проти українських воїнів підствольні гранатомети.

"Від початку поточної доби один український військовослужбовець дістав поранення, та наразі отримує медичну допомогу. Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил дотримувалися режиму припинення вогню", - зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж минулої доби, 2 серпня, в результаті ворожих обстрілів на Донбасі постраждав один український військовослужбовець. Загалом, впродовж п'ятниці ворог 10 разів порушував режим припинення вогню.

Як писало РБК-Україна, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що паспорти Російської Федерації отримали вже 13 тисяч жителів Донецької і Луганської областей, більшість із них ідентифіковано.

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