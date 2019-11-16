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На Донбасі з ранку зафіксовано 3 порушення тиші

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 13:27
На Донбасі з ранку зафіксовано 3 порушення тиші
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Бойовики застосували міномети 82-го калібру

З ранку суботи, 16 листопада, російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, станом на 12:30 російські незаконні збройні формування на Донбасі тричі відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил на Донбасі. При цьому окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння

Так, бойовики з мінометів 82-го калібру, стрілецької зброї та гранатометів різних систем обстріляли українські позиції в районі населених пунктів Новолуганське, Майорськ та Старогнатівка.

"Зараз ситуація стабільна та цілком контрольована українськими захисниками. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил упродовж поточної доби немає", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, раніше у штабі ООС повідомляли про те, що російські найманці з мінометів обстріляли позиції українських військових в районі ділянки розведення №3 поблизу Петрівського. Вранці 16 листопада під ворожий обстріл потрапили українські позиції поблизу Старогнатівки.

Також РБК-Україна писало, що 15 листопада на Донбасі було поранено одного українського військового. Російсько-окупаційні війська били по позиціям ООС з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

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Новини України Министерство обороны РФДонбасобстрелООС
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