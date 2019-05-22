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На Донбассе с утра сохраняется режим тишины

Новости » Общество    22.05.2019 - 13:35
На Донбассе с утра сохраняется режим тишины
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Командование ООС тем временем пытается получить информацию о заховлених в плен военных

На Донбассе от утра среды, 22 мая, наблюдается соблюдение режима прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

По состоянию на 12:00 не зафиксировано ни одного обстрела. Также в штабе отметили, что в течение минувших суток, 21 мая, российско-оккупационные войска вдвое уменьшили количество обстрелов оборонительных позиций защитников Украины. Также не применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Тем временем командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения места пребывания и возвращения восьми украинских военнослужащих, которых захватили в плен.

Напомним, утром 22 мая на оккупированной территории Донбасса в плен к боевикам попали восемь украинских военных. Они двигались грузовым автомобилем в районе населенного пункта Новотроицкое, однако случайно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию.

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Темы: Новости ООС
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